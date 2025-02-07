Donan Barajda Oluşan Çatlaklar Dikkat Çekti

PUSAT-ÖZEN BARAJ GÖLÜ’NDE BUZ KAPLANMASI

Sivas’ın Hafik ilçesinde yer alan Pusat-Özen Baraj Gölü, soğuk havanın etkisiyle tamamen buzla kaplandı. Su seviyesinin düşmesi, eski Pusat köyü kalıntılarının yeniden görünür hale gelmesine neden oldu. Baraj gölündeki buzlu yüzeyde ise çok sayıda çatlak gözlemlendi. İlginç görüntüler, havadan dron kamerasıyla kaydedildi. 2008 yılından itibaren su tutmaya başlayan Pusat-Özen Barajı, Hafik ilçesine bağlı Pusat ve Özen köyleri arasında inşa edildi. Baraj, eski yerleşim yerinin yakınındaki bir yamaca Pusat köyünü taşıdı. Tüm yapılar hızla su altında kalırken, köydeki caminin minaresi su yüzeyinde kalan tek yapı olarak ayakta kaldı. Köylüler, baraj seviyesini minarenin şerefe ve külah kısımlarına bakarak takip etti.

SU SEVİYESİ DÜŞÜYOR, MEZARLIKLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

2022 yılında, Sivas kent merkezinin şebeke suyu ihtiyacını karşılamak için 4 Eylül Barajı’ndaki su seviyesi kritik ölçülerde azaldı. Bunun üzerine Pusat-Özen Barajı’ndan yeni bir isale hattı çekildi. Hattın faaliyete geçmesiyle barajdan sağlanan suyun büyük bir kısmı kent merkezine yönlendirildi. Tarım yapan çiftçilerin de suyu yoğun kullanmasıyla barajdaki su seviyesi önemli ölçüde düştü. Yağışların yetersiz kalması, barajı besleyen kaynakları da olumsuz etkiledi. Su seviyesinin azalması, barajın altında bulunan eski Pusat köyü kalıntılarını gün yüzüne çıkardı; köyün mezarlıkları da yeniden ziyaret edilebilir hale geldi.

BUZLU YÜZEYDE ÇATLAKLAR OLUŞTU

Baraj gölünün yüzeyi, son günlerde yaşanan soğuk havanın etkisiyle tamamen buz tuttu. Eski köy yerleşiminin bulunduğu alanın yakınındaki buz tutan bölümlerde çatlaklar oluştu. Bu ilginç doğal görüntüler, havadan dron ile kaydedildi ve birçok kişinin dikkatini çekti.