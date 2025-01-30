Donmuş Göl Üzerinde Curling Oynadılar

ERZİNCAN’DA CURLİNG HEYECANI YAŞANIYOR

Erzincan’daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi’nde yer alan ve yüzeyi tamamen buzla kaplanan Ardıçlı Gölü, vatandaşlar ve sporcular için curling oynamak üzere eğlenceli bir alan haline geldi. Şehirde son zamanlarda etkili olan dondurucu soğuklar, birçok akarsuyu ve göletleri buzla kapladı. Ardıçlı Gölü de bu etkiden nasibini alarak buz sporları için uygun bir ortam sunuyor.

BUZ PİSTİNE DÖNÜŞÜM

Yüzeyinde ortalama yarım metre kalınlığında bir buz tabakası olan gölün üzerine sprey boyalarla pist alanı kuran curling ve kayak antrenörleri, beraberindeki sporcularla birlikte hem eğlenceli hem de rekabet dolu oyunlar oynuyor. Daha önce buz pateni yapılmış olan alanda bu yıl curling sporu öne çıkıyor. Sporcular, arada bir turnuvalar düzenleyerek keyifli dakikalar geçiriyor.

CURLİNG ANTRÖNÖRLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Curling antrenörü Yağmur Alparslan, “Donmuş göl üzerinde sprey boyalarla pist yaptık.” ifadesinde bulunarak, aileleriyle birlikte gelerek curling oynayan vatandaşların bulunmasına dikkat çekiyor. Kayak antrenörü Canser Atila da, “Doğal pistte curling yapıyoruz.” diyerek bölgedeki soğuk havanın etkinliğine vurgu yapıyor.

Atila, havaların eksi 10-15 dereceye düştüğünde gölde yarım metre buz kalınlığına ulaştığını belirtirken, “Geçen senelerde buz pateni yapmıştık. Bu sene de aklımıza curling yapma düşüncesi geldi,” şeklinde konuşuyor. Arkadaşlarıyla birlikte sprey boyalarla pist oluşturduklarını anlatan Atila, çevredeki vatandaşların desteğiyle keyifli zaman geçirdiklerini söylüyor.