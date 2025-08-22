Doping Hafıza 15. Yıl Vizyonu Açıklandı

15 YILDAKİ DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Türkiye’nin dijital eğitim alanındaki öncülerinden biri olan Doping Hafıza, 15. yılını “15 Yıldır Senin İçin” sloganıyla kutluyor. 2011 yılında öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde tek tip öğrenme anlayışına alternatif oluşturmak amacıyla kurulan platform, günümüzde kişiselleştirilmiş öğrenme yöntemleri, yapay zekâ destekli koçluk servisleri ve entegre yardım modülleriyle öğrencilere destek olabiliyor.

ÖĞRENCİYE YÖNELİK YENİ VİZYON

Doping Hafıza CEO’su Sadık Gençoğlan, “Öğrencinin yalnız kalmaması başarıdaki en kritik faktör. Biz artık sadece öğreten değil, öğrencinin planlarını yapan, eksiklerini tanıyan ve bire bir destek veren bir ekosistem sunuyoruz” şeklinde değerlendiriyor. Şirketin yeni vizyonunun temeli “Retrovizyon 2035” konsepti üzerine inşa ediliyor. Bu çerçevede, öğretmenin rehberlik rolü, teknolojinin etik sınırları ve fırsat eşitliği gibi önemli konular akademisyenlerle birlikte inceleniyor.

YENİ MODÜLLER VE KOÇ DOPİ

Platformun yeni modülleri arasında “Koçum Yanımda”, “Şimdi Anladım”, “Çözücü” ve “Özel Ders” gibi seçenekler bulunuyor. Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli ders koçu Dopi, öğrencilerin eksik kavramlarını analiz ederek motivasyon sağlıyor. Mikro kazanım yaklaşımıyla öğrenciler, yalnızca ihtiyaç duydukları konulara odaklanarak daha hızlı bir ilerleme kaydediyor.