doping-nedeniyle-sultan-haydar-a-30-ay-ceza

DOPİNG TESTİ İLE İLGİLİ KARAR

Dünya Atletizm Dürüstlük Birimi (AIU), Sultan Haydar’ın doping testini kaçırmasından dolayı gerçekleştirdiği inceleme neticesinde 30 ay süresince spordan men cezası verdi. Yayınlanan raporda, milli atlet Sultan Haydar’ın 31 Ocak 2024 tarihinden itibaren 2 yıl 6 ay boyunca Numune Toplama İşlemi’nden Kaçınma, Reddetme veya Teslim Etmeme nedeniyle yasaklandığı bildirildi. Alınan DQ sonuçlarının 31 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU’NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Atletizm Federasyonu, 7 Haziran 2024 tarihinde yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “2.21.27’lik derecesiyle kadınlarda Türkiye rekoru sahibi Sultan Haydar, doping testini kaçırması sebebiyle 2024 yılında düzenlenecek Avrupa şampiyonası kadrosundan çıkarılmıştır.”