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Dördüncü Kez Hamile Oluyor!

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BEBEK BEKLEDİĞİNİ DUYURDU

Bir döneme damga vuran Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde rol alan Wilma Elles, yeniden anne oluyor. 38 yaşındaki Alman asıllı oyuncu, sosyal medya hesaplarında bebek beklediğini açıkladı.

HUZURLU HABERİ PAYLAŞTI

Elles, paylaşımında “Evet doğrudur. İşte Benim Stilim’in Alman versiyonunu sunuculuğunu büyük bir heyecanla üstlenmişken, programda ilk kez bu güzel haber dile getirildi. Tekrar hamileyim ve dördüncü çocuk bekliyoruz!” şeklinde yazdı.

AİLESİNİ BÜYÜTMEKTEN MUTLU

Hamilelik fotoğraflarını paylaşan Elles, “Ailemizi büyütüyoruz… Melodi, Milat ve Tiara’ya kardeş geliyor inşallah. Bu mutluluğu sizinle paylaşmak istedim. Kalbimiz sevgiyle dolu ve ben hem ekranda hem hayatımda en özel rolü yaşıyorum: Annelik.” ifadelerini kullandı.

TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANDI

Wilma Elles, Türk vatandaşlığı aldıktan sonra yeni adının “Mücella” olduğunu açıkladı. Elles, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2015 yılında da Milat ve Melodi adlı ikiz çocuklar dünyaya geldi ancak çift 2019’da ayrıldı. 2022’de Mehmet Şah Çelik ile evlenen Elles, 5 Ekim 2023 tarihinde üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı ve kızlarına “Manolya Tiara” ismini verdi.

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