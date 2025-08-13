Dördüncü Toplantıda Şehit Yakınları Dinlenecek

TOPLANTININ DETAYLARI

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştiriyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık ettiği bu oturum saat 14.00’te başlayıp 20.45’te sonlanıyor. Komisyon, dördüncü toplantısını 19 Ağustos Salı günü yapacak.

KATILIMCILAR VE YENİ ÜYELER

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Kurtulmuş, komisyonun haftaya Salı ve Çarşamba günlerinde toplanacağını duyurdu. İlk toplantıda ise şehit yakınları ve gazilerin dinleneceği belirtildi. Ayrıca, Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da Salı günü yapılacak toplantıda dinleneceği açıklandı. TBMM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İYİ Parti’nin komisyon çalışmalarına katılmama kararını bildiren üç üyesinin, sırasıyla AK Parti, CHP ve DEM Parti’ye verildiği hatırlatıldı. Böylelikle AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat komisyonda yeni üye olarak yer alıyor. Komisyonun, siyasi parti gruplarının TBMM’deki milletvekili sayıları göz önüne alınarak, en geniş katılım ve adil temsil ilkesiyle 51 üyesiyle toplandığı kaydedildi.

KONULAR VE GELECEK PLANLAR

Kurtulmuş’un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, komisyon üyesi 38 milletvekili söz alarak, terörün Türkiye’nin gündeminden tamamen çıkartılması için toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik çeşitli görüş ve önerilerini dile getirdi. Açıklamada, “Bundan sonraki çalışmalarda konunun toplumsal, yasal ve ekonomik yönleriyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunmak amacıyla kanaat önderleri, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler Komisyona davet edilecektir.” ifadesine yer verildi. Komisyonun bir sonraki toplantısına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile şehit yakınları ve gazilerin davet edildiği belirtildi. Dördüncü toplantı 19 Ağustos 2025 Salı günü, saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek.