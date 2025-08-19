Dorgeles Nene Gece Yarası Geldi!

FENERBAHÇE’DEN BEKLENTİLERİ ARTIRAN TRANSFER

Fenerbahçe, Süper Lig’e 1 puanla başlayıp UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşmak üzereyken önemli bir transfer gerçekleştirdi. Transfer döneminin en aktif ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler, Dorgeles Nene’yi kadrosuna katabilmek için Salzburg ile uzun süredir görüşmeler yapıyordu.

DEVİN ÖZEK SALZBURG’DA GÖRÜŞMELER YAPTI

Fenerbahçe’nin Futbol Direktörü Devin Özek, Pazar günü Almanya’nın Münih kentine giderek, daha sonra Salzburg’a geçip Avusturya kulübüyle transfer görüşmelerini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Benfica maçına saatler kala hem kulüp hem de oyuncuyla anlaşmaya vararak transferi tamamladı.

GECE YARISI İSTANBUL’A DÖNDÜ

Dorgeles Nene, Fenerbahçe’nin transfer işlemleri için gece yarısı saat 02.00 sularında Atatürk Genel Havacılık Terminali’ne getirildi. Malili futbolcu, kendisi için düzenlenen özel bir araçla havalimanından ayrıldı ve otele gitti. Nene’nin kısa bir süre içinde sağlık kontrolünden geçip Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

SALZBURG’DA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

22 yaşındaki Malili kanat oyuncusu, Salzburg’un 2021 yılında kadrosuna kattığı futbolcu olarak 2023 yılına kadar değişik kulüplere kiralanmış durumda. Bu sezon toplam 10 maça çıkan Nene, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiliyor. Salzburg ile 87 maçta mücadele eden Nene, bu süreçte 22 gol ve 14 asistlik bir katkı sağladı.