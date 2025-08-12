Dört Doktor E-İmzasıyla İlaç Yazdı

KIRIKKALE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda bir operasyon gerçekleştirdi.

YEŞİL REÇETELİ İLAÇ YAZIMI

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde görev yapan M.T.C.’nin, aynı hastanede çalışan dört doktorun sistem kullanıcı hesaplarını kullanarak 8 kişi adına toplam 1,998 adet (37 kutu) sentetik ecza reçetesi düzenlediği belirlendi.

Şüpheli M.T.C.’nin evinde yapılan aramalar sırasında uyuşturucu içme aparatı (pipe) ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu. M.T.C. gözaltına alınarak hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.