Dört İlde Dolandırıcılık Operasyonu: 18 Gözaltı

DOLANDIRICILIK MESAJLARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son zamanda vatandaşların cep telefonlarına iletilen “Hakkınızda dava açılacak, 0539 ile başlayan numarayı arayın” şeklindeki mesajlar üzerine harekete geçti. Mesajların artış göstermesi sebebiyle kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

AVUKATIMIZ DİYEREK KORKUTMA YÖNTEMİ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, vatandaşların bu numaraları aradıklarında dolandırıcıların kendilerini “uzlaştırmacı avukat” olarak tanıttığı ve çeşitli bahanelerle insanları belirli hesaplara para göndermeye ikna ettiği belirlendi. Bu yöntemle birçok kişinin mağdur olduğu anlaşıldı.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesiyle gerçekleştirilen projeli operasyon çerçevesinde, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova’da eş zamanlı olarak baskınlar düzenlendi. Operasyonlarda, “atıcılık” olarak bilinen yöntemle dolandırıcılığı yönlendiren yedi kişinin de bulunduğu toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dolandırıcılıkla ilişkili olduğu tespit edilen para ele geçirildi. Emniyette devam eden işlemlerle ilgili olarak soruşturmanın titizlikle sürdüğü ifade edildi.