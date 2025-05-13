Dört İşçi Hastaneye Götürüldü

TEHLİKELİ OLAY YAŞANDI

Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan bir kimyasal depolama tesisinde, bugün saat 17.00 civarında tehlikeli bir durum meydana geldi. Tesis içinde tank temizliği yapan dört işçi, kimyasal maddeyle temas ettikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı. Durumu fark eden fabrika yetkilileri, işçileri hemen Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaştırdı.

KBRN EKİBİ MÜDAHALEDE BULUNDU

İhbar üzerine hastaneye, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) olaylarına müdahale ekipleri yönlendirildi. İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin de yer aldığı müdahale sürecinde, özel koruyucu kıyafetle donanmış KBRN personeli, hastane bahçesinde kurulan özel ünitede işçilere ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından durumu daha yakından takip edilmesi gereken dört işçi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olaya dair bir soruşturma başlatılırken, tesisteki güvenlik önlemleri de gözden geçiriliyor.