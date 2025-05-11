Dortmund, Leverkusen’i 4-2 yendi!

DORTMUND, DEPLASMANDA BAŞARIYLA DÖNDÜ

Almanya Bundesliga’nın 33. haftasında Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund’u BayArena’da ağırladı. Bu önemli mücadeleyi konuk ekip Dortmund 4-2’lik skorla kazandı. Leverkusen, bu karşılaşmada 30. dakikada Jeremie Frimpong ve 90+2. dakikada Jonas Hofmann’ın golleriyle iki kez fileleri havalandırdı. Ancak Dortmund, galibiyetini 33. dakikada Julian Brandt, 43. dakikada Julian Ryerson, 73. dakikada Karim Adeyemi ve 77. dakikada Sehrou Guirassy ile yaptı.

Bayer Leverkusen, bu sonuçla birlikte 7 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi ve ligdeki 3. mağlubiyetini aldı. Takım, 68 puanla 2. sıradaki yerini korurken, Borussia Dortmund bu galibiyetle birlikte yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve 54 puanla 5. sırada konumlandı.

SIRADAKİ MAÇLAR MERAKLA BEKLENİYOR

Bundesliga’nın son haftasında Bayer Leverkusen, Mainz’la deplasmanda karşılaşacak. Borussia Dortmund ise Holstein Kiel’i ağırlayacak.

XABI ALONSO’YA DUYGULU VEDA

Öte yandan, sezon sonunda Bayer Leverkusen’den ayrılacağı açıklanan teknik direktör Xabi Alonso, son iç saha maçında taraftarlarına veda etti. Maç öncesinde başarılı hocaya teşekkür edildi. Kulübün yapılan açıklamasında, “Yaklaşık 2,5 yıllık ve kulübümüzün tarihindeki en başarılı döneminin ardından başantrenörümüz Xabi Alonso sezon sonunda görevinden ayrılıyor,” ifadelerine yer verildi. Xabi Alonso ise takıma veda ederken şunları söyledi: “Bayer 04 Leverkusen’e, oyuncularıma ve personele, kulübün tüm çalışanlarına ve nihayetinde muhteşem taraftarlara büyük bir teşekkür borçluyum.”

KULÜP TARİHİNDE BİR İLKE İMZA ATTILAR

İspanyol teknik adam, geçtiğimiz sezon Leverkusen’in tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazandırdı. Ayrıca, geçtiğimiz sezonda UEFA Avrupa Ligi’nde finale çıkma başarısı gösteren Alonso ve takımı, finalde İtalyan ekibi Atalanta’ya karşı 3-0 mağlup olarak ikinci oldu ve bu sonuçla sezondaki tek mağlubiyetini aldı.

REAL MADRID’LE İLGİLİ İDDİALAR GÜNDEMDE

Gelecek sezon için Carlo Ancelotti’den boşalacak olan Real Madrid teknik direktörlüğü için Xabi Alonso’nun adı geçmekte.