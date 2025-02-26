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Douglas Luiz Sakatlık Nedeniyle Oynamayacak

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Sakatlığı Nedeniyle Forma Giyemeyecek

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus’un Brezilyalı futbolcusu Douglas Luiz’in sakatlığı sebebiyle en az 2 hafta boyunca forma giyememesi bekleniyor. Kulüpten yapılan duyuruda, ligde Cagliari ile oynanan 26. hafta maçında sakatlanan Luiz’in 82. dakikada Samuel Mbangula ile değiştirildiği ve sol uyluk kemiğinde hasar oluştuğu belirtildi.

Brezilyalı Oyuncunun Durumu

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, 26 yaşındaki futbolcunun en az 2 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor.

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