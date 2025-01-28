Döverek Öldürdüğü İddiasıyla Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

ENES SUNA’YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Tekirdağ’da eşi Buse Ateş Suna’yı döverek öldürdüğü iddia edilen Enes Suna’nın tutuklu yargılandığı davada, mütalaasını açıklayan savcı, sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Avşar köyünde bu yılın şubat ayında gerçekleşti. Enes Suna, tartıştığı eşi Buse Ateş Suna’yı döverek ağır yaraladı. Buse Ateş Suna hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Enes Suna tutuklandı. Enes Suna hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla dava açıldı. Buse Ateş Suna, geçen yıl 14 Nisan’da hastanede hayatını kaybederken, Enes Suna’nın tutuklu yargılanması devam ediyor.

EK İDDİANAME HAZIRLANDI

Buse Ateş Suna’nın ölümü üzerine savcılık, Enes Suna hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan ek iddianame hazırladı. Bu ek iddianamede, sanığın ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle yargılanması talep edildi. Enes Suna’nın Tekirdağ 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanması sürüyor. Davanın bugünkü duruşmasına Enes Suna, Buse Ateş Suna’nın ailesi ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

DOKTOR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU TALEBİ

Duruşma sırasında, Ateş ailesinin avukatı Onur Tatar, olay günü darp şikayetiyle acile başvuran Buse Ateş Suna’nın acil doktoru tarafından tetkik yapılmadan taburcu edildiğini belirtti. Tatar, Buse Ateş Suna’nın taburcu edildikten 24 saat sonra baş dönmesi şikayetiyle yeniden acile gittiğini ve burada yapılan tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Tatar, olay gününde gerekli tetkikleri yapmayan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ndeki doktor hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunma yapan tutuklu sanık Enes Suna, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Buse Ateş Suna’yı kendisinin öldürmediğini ifade eden Suna, beraatini talep etti. Duruşma sırasında mütalaasını açıklayan savcı, Enes Suna’nın ‘Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönünde talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Enes Suna’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 11 Mart’a erteledi.