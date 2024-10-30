Döviz Kurları 30 Ekim 2024’te Nedir?

DOLAR VE EURO KURLARI GÜNDEME GELİYOR

30 Ekim 2024 tarihi itibarıyla vatandaşlar dolar ve euro kurlarını yakından takip ediyor. Bugün dolar kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte detaylar. Dolar/TL kuru, son kapanışını 34,2855 TL seviyesinde yaptı. Şu anda doların alış fiyatı 34,2825 TL, satış fiyatı ise 34,2886 TL olarak işlem görüyor. Euro ise bir önceki kapanışını 37,1945 TL’de yaptı. Şu an euro alış fiyatı 37,1897 TL, satış fiyatı 37,1993 TL olarak belirlenmiş durumda.

ABD ekonomisinin enflasyonla mücadelede resesyona girmeden başarılı olabileceğine dair güçlü bir inanç sürerken, Türkiye’de ise enflasyon endişeleri piyasaların gündemini oluşturuyor. Para piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki ay politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca, aralık ayında başka bir faiz indirimi yapılacağına dair beklentiler %74 seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise ekim ayındaki değerlendirmesinde, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin piyasalar, reel sektör ve hanehalkı için düştüğünü duyurdu.