“Döviz Kurları Dolar Ve Euro”

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

Son günlerde Dolar ve Euro’daki dalgalanmalar, milyonlarca kişinin döviz fiyatlarını takip etmesine neden oluyor. 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Dolar ve Euro’nun güncel durumu hakkında bilgiler ortaya çıkıyor. 31 Ekim Perşembe günü Dolar kaç TL’den işlem görüyor, Euro hangi seviyede?

DOLAR VE EURO FİYATLARI

31 Ekim tarihi itibarıyla Dolar’un önceki kapanışı 34,2634 TL seviyesindeydi. Bugün itibarıyla Dolar’ın alış fiyatı 34,2548 TL, satış fiyatıysa 34,2587 TL olarak işlem görüyor. Öte yandan Euro’nun önceki kapanışı 37,2321 TL seviyesinde bulunuyordu. Euro’nun güncel alış fiyatı 37,3293 TL, satış fiyatı ise 37,3514 TL olarak kaydediliyor.

Döviz kurlarındaki değişimleri yakından izlemek için haberimizin devamına başvurabilirsiniz.