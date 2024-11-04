Döviz Mevduatında Yerli Düşüşü

DÖVİZ MEVDUATI DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, son bir haftada 1 milyar 553 milyon dolar azalma gösteriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 169 milyar 636,4 milyon dolar seviyesinde bulunan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı, 25 Ekim ile sona eren haftada 168 milyar 83,30 milyon dolara geriledi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN DÖVİZ MEVDUATI

Gerçek kişilerin döviz mevduatları, bir önceki haftaya göre 61 milyon dolar artış göstererek 106 milyar 274 milyon dolar seviyesine ulaştı. Ancak tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 614 milyon dolar azalarak 61 milyar 809,30 milyon dolara düşüş kaydetti. Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı ise 1 milyar 544 milyon dolar azaldı.

PARİTE ETKİSİ GÖZ ÖNÜNDE TUTULDU

Parite etkisinden arındırıldığında, gerçek kişilerin döviz mevduatları 15 milyon dolar artış gösterirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 559 milyon dolar düşüş sergiledi. Bu veriler, döviz piyasasındaki dalgalanmaların etkilerini yansıtıyor.