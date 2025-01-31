Döviz ve Altın Dönüşümlü KKM Azaldı

KUR KORUMALI DÖVİZ MEVDUATINDA DÜŞÜŞ

Kur korumalı döviz/altın dönüşümlü mevduat/katılma (DDKKM) toplam stok bakiyesi, Aralık ayında bir önceki aya göre 3,2 milyar dolar azalma gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM ve Türk Lirası mevduat/katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleriyle ilgili sonuçları yayımladı. TCMB’nin internet sitesi üzerinden ulaşılabilen verilere göre, Kasım ayı sonunda 36,1 milyar dolardan revize edilen DDKKM stok bakiyesi, Aralık sonunda 32,6 milyar dolara geriledi.

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN STOK BİLGİLERİ

Gerçek kişi olarak DDKKM stok bakiyesi, 28,8 milyar dolardan revize edilen 28,5 milyar dolardan 26,0 milyar dolara düştü. Tüzel kişi DDKKM stoğu ise 7,3 milyar dolardan 6,6 milyar dolara indi. Türk Lirası KKM stok bakiyesi ise son güncelleme ile 0,4 milyar TL seviyesinden sıfırlandı.

Kaynak: CNBC-e