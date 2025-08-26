Döviz Yatırımı Dikkatle Değerlendirilmeli

ABD’DE TARİHİ GÖREVDEN ALMA

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u “ipotek sözleşmelerinde yanlış beyan” gerekçesiyle görevden aldı. Bu durum, Fed’in 111 yıllık tarihinde bir ilke imza attı. Cook, görevden alınma kararına itiraz ederek “Görevime devam edeceğim” açıklaması yaptı. Bu gelişmenin ardından piyasalarda dalgalanmalar görüldü. Dolar endeksi düşüş yaşadı, altın fiyatları ise iki haftanın zirvesine çıktı. Gram altın 4.454 TL’ye, ons altın ise 3.374 dolara yükseldi.

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah’a yaptığı değerlendirmede “Altın fiyatlarındaki yükseliş her yıl olduğu gibi yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı ve “Elinde altın bulunduran yatırımcı, nakde ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmesi lazım” dedi. Ayrıca, Ekim ve Kasım aylarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak “Döviz bir yatırım aracı değildir” düşüncesini dile getirdi.

RUPE VE YUAN’LA GELECEK BEKLENTİLER

Piyasa analizinde, döviz yatırımcılarına yönelik uyarıda bulunan Memiş, “Uzun vadede dolar ve euronun yerini Yuan ve Ruble alacak” şeklinde belirtti. Bunun sonucunda Ruble ve Yuan’ın daha açık bir getiri potansiyeline sahip olacağını ifade etti. Jeopolitik ve iç siyaset gelişmelerine de dikkat çeken Memiş, “Kasım ayında bir fiyatlama içine girilecek” dedi.

BİTCOİN’DE 140 BİN DOLAR HEDEFİ

Bitcoin konusunda da yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Memiş, “Sistem o kadar kontrollü bir şekilde kuruldu ki hiç kimseyi zengin etmeyecek” dedi ve bu yıl sistemin maksimum olarak vereceği miktarın 140 bin dolar olacağını belirtti.

2025 GÖRÜNÜMÜ VE BEKLENTİLERİ

Piyasa öngörülerini 1 Ocak’ta açıkladığını kaydeden Memiş, 2025 yılı ile ilgili hâlâ incelemelerinin sürdüğünü vurgulayarak şu şekilde öngörülerde bulundu: “Borsa’da 11.800-12.000 puan seviyesi ideal şu anda. Faiz noktasında 128 bin civarında bir beklentim var. Dolar 45 lira, Euro-TL 55 lira, Euro-Dolar paritesinde 1,20 seviyesi, gram altın 4 bin 500 lira, ons altın 3 bin 500 dolar, gümüşün gram fiyatı 55 lira, ons tarafında 45 dolar, Bitcoin ise 120 bin ve ardından 140 bin dolar seviyeleriyle ilgili yazılarımda tarihe not geçtim.”