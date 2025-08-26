Dövizde Ruble Ve Yuan Ön Planda

TRUMP’IN GÖREVDEN ALMA KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u “ipotek sözleşmelerinde yanlış beyan” sebebiyle görevden aldı. Bu durum, Fed’in 111 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak kaydedildi. Görevden alınma kararına itiraz eden Cook, “Görevime devam edeceğim” açıklamasını yaptı. Yatırımcılar, bu gelişmenin ardından piyasalardaki dalgalanmaları yakından takip etti. Dolar endeksi gerilerken, altın fiyatları iki haftanın zirvesine ulaştı. Gram altın 4.454 TL seviyesine yükselirken, ons altın ise 3.374 dolardan işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Sabah’a verdiği demeçte “Altın fiyatlarındaki yükseliş her yıl olduğu gibi yoluna devam edecek” dedi ve şu değerlendirmeleri ekledi: “Elinde altın bulunduran yatırımcı eğer nakde ihtiyacı yoksa bence beklemeye devam etmesi lazım.”

DÖVİZLERİ DEĞERLENDİRİYOR

İslam Memiş, Ekim ve Kasım dönemine dikkat çekerek “döviz bir yatırım aracı değildir” ifadesini kullandı. Piyasa analizinde döviz yatırımcılarına uyarıda bulunan Memiş, “Uzun vadede dolar ve euronun yerini Yuan ve Ruble alacak” diyerek Ruble ve Yuan’ın gelecekte daha fazla değer kazanacağını düşündüğünü belirtti. Ayrıca, Memiş, “Kasım ayında bir fiyatlama içine girilecek” diyerek piyasalarda bir dip arayışının olacağını öngördü.

BITCOIN BEKLENTİLERİ

Bitcoin ile ilgili yatırımcılara önerilerde bulunan Memiş, “Sistem o kadar kontrollü bir şekilde kuruldu ki hiç kimseyi zengin etmeyecek. Sistemin verdiği kadar yatırımcılar alacak” ifadelerini kullandı. Bu yıl için Bitcoin fiyatının 140 bin dolarda sabit kalabileceğini düşündüğünü aktardı.

2025 YILI ÖNGÖRÜLERİ

Piyasa öngörülerini 1 Ocak’ta açıkladığını dile getiren Memiş, 2025’in henüz tamamlanmadığını belirtti. Şu anda borsa için ideal seviyenin 11.800-12.000 puan civarı olduğunu söyleyen Memiş, faiz noktasında 128 bin, dolar kuru açısından 45 lira, Euro-TL kurunda 55 lira ve Euro-Dolar paritesinde 1,20 seviyelerini öngördüğünü ifade etti. Gram altının 4 bin 500 lira, ons altının 3 bin 500 dolar, gümüşün gram fiyatının 55 lira ve ons tarafında ise 45 dolar seviyelerine ulaşmasını bekliyor. Bitcoin’de ise 120 bin ve devamında 140 bin doları hedeflediğini sözlerine ekledi.