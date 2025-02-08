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Down Sendromlu Öğrenciye Şiddet Cezası Açıklandı

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OLAYIN BAŞLANGICI

Kahramankazan’daki Özel Eğitim Uygulama Okulu 10/A sınıfı öğrencisi Berat Ü.’nün vücudunda morluklar görünce annesi Seray Cengiz, geçen yıl 24 Mayıs’ta okul yönetimine durumu iletti. Okul müdür yardımcısı, Berat Ü.’nün sınıf arkadaşından kaynaklı bir sürtüşme yaşadığını ve bu nedenle morlukların oluşmuş olabileceğini belirtti. Bunun üzerine Cengiz, Kahramankazan Devlet Hastanesi’nden darp raporu alarak şikayette bulundu.

SÜREÇ VE GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Savcılık soruşturması kapsamında okulun güvenlik kameralarındaki görüntüler incelendi. Bu görüntülerde, öğretmen Mücahit Mert H.’nin Down sendromlu Berat Ü.’ye şiddet uyguladığı anlar kaydedildi. Bu gelişmenin ardından, öğretmen Mücahit Mert H. tutuklandı ve hakkında ‘Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DURUŞMA VE TAHLİYE

19 Temmuz’daki ikinci duruşmada sanık öğretmen Mücahit Mert H., tutuklu kaldığı 45 günlük süreç göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Bu olay, eğitim kurumlarında şiddet konusunda dikkatleri üzerine çekti ve velileri bilgilendirme ihtiyacını gündeme getirdi.

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