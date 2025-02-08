Down Sendromlu Öğrenciye Şiddet: Öğretmene Para Cezası

ŞİDDET UYGULAYAN ÖĞRETMENE CEZA VERİLDİ

Ankara’da Down sendromlu bir öğrenci olan Berat Ü.’ye (17) şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğretmen Mücahit Mert H. (28), ‘Basit yaralama’ suçundan 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın kişilik özellikleri ve duruşmadaki tutumunu dikkate alarak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İDDİALARIN BAŞLANGICI

Kahramankazan’daki Özel Eğitim Uygulama Okulu 10/A sınıfı öğrencisi Berat Ü.’nün vücudundaki morlukları gören annesi Seray Cengiz, geçen yıl 24 Mayıs’ta okul yönetimine durumu iletti. Okul müdür yardımcısı, Berat Ü.’nün arkadaşlarıyla bir sürtüşme yaşadığını ve morlukların bu nedenle oluştuğunu savundu. Cengiz, Kahramankazan Devlet Hastanesi’nden aldığı darp raporuyla şikayette bulundu. Savcılık soruşturması sırasında okulun güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

ŞİDDETİN BELGELENMESİ

Görüntülerde, öğretmen Mücahit Mert H.’nin Down sendromlu öğrenciye şiddet uyguladığı belli oldu. Bunun üzerine, öğretmen hakkında ‘Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama’ suçlamasıyla 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. 19 Temmuz’daki duruşmada, sanık öğretmen 45 günlük tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

MAHKEMEDEKİ GENEL GÖRÜNTÜ

Kahramankazan 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan karar duruşmasında sanık öğretmen, taraf avukatları ve müşteki tarafı da salonda yer aldı. Mağdur öğrencinin 18 yaşından küçük olması nedeniyle izleyiciler ve basın mensupları salona alınmadı. Son sözü sorulan sanık, suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, sanığa ‘Basit yaralama’ suçundan 360 gün hapis cezası verdi ve daha sonra takdiri indirim uygulayarak 12 bin lira adli para cezası ile sonuçlandırdı.

ANNE VE AVUKATIN YORUMU

Duruşma sonrası anne Seray Cengiz açıklama yaparak, “Bir anne olarak hiç tatmin olmadım. Vicdanım çok rahatsız. Berat’ın sesi, eli, ayağı, gözü olarak bu davanın peşini bırakmayacağım. Bir üst mahkemeye taşıyacağız,” dedi. Avukat Çiğdem Tan ise, “Şu anda bir üst mahkemeye başvurmaktan başka yapacak bir şey yok. Sanık sadece 12 bin lira adli para cezasıyla sıyrıldı” diye konuştu. Tan, mahkeme sürecinde dinlenmeyen tanıkların olduğunu ve eksik hususlar bulunduğunu vurguladı.