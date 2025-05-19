Dr. Serkan Aygın, Saç Ekimi Uzmanı

DR. AYGIN’IN EĞİTİM ve KARİYERİ

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi mezunu olan Dr. Aygın, Klinik Farmakoloji ve Dermatoloji alanlarında uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra uzun yıllar Vakıf Gureba Hastanesi’nde Dermatoloji ve Saç Hastalıkları Polikliniği’nde çalışarak önemli bir klinik deneyim kazanmıştır.

YENİLİKÇİ TEKNİKLER VE HASTA KOMFORU

FUE (Follicular Unit Extraction) ve DHI (Direct Hair Implantation) teknikleriyle Türkiye’de öncü isimlerden biri olan Dr. Aygın, hasta konforunu ön plana çıkarmış ve doğal sonuçlar elde etmeyi hedefleyen yaklaşımlarıyla dikkat çekmektedir. Özellikle geliştirdiği ve tıraşsız uygulanabilen Long DHI yöntemi, sektörde yenilikçi bir adım olarak öne çıkıyor.

KLİNİKLERİ VE ULUSLARARASI BAĞLANTILARI

2013 yılında kurduğu Dr. Serkan Aygın Clinic, İstanbul’un en prestijli saç ekimi merkezlerinden biri haline gelerek 100’den fazla ülkeden hastalara hizmet vermektedir. Ayrıca, 2017 yılında kurulan Doku Clinic ve Doku Studio Arc, estetik cerrahi ve medikal estetik alanında global bir referans noktası olmayı başarmıştır.

SEKTÖRE YÖN VEREN İSİM

Dr. Aygın, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya’daki birçok tıbbi kongre, seminer ve canlı operasyon etkinliğinde eğitmen ve konuşmacı olarak yer alarak sektördeki etkisini artırmıştır. 2019 yılında Paris’te düzenlenen 21. Yüzyıl Avrupa Tıp Ödülleri’nde “Avrupa’nın En İyi Saç Ekimi Cerrahı” ödülüne layık görülerek uluslararası alanda başarılarını taçlandırmıştır.