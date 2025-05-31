Dries Mertens, Galatasaray’da 5 kupa kazandı

İTALYA’NIN NAPOLİ TAKIMINDAN GALATASARAY’A TRANSFERİ

Dries Mertens, uzun yıllar formasını giydiği İtalya’nın Napoli takımının ardından, 2022-2023 sezonunun başlangıcında sarı-kırmızılı Galatasaray’a transfer oldu. Bu sezonda Juan Mata, Mauro Icardi ve Lucas Torreira gibi önemli isimlerle takıma katılan Mertens, ilk sezonunda kazanılan şampiyonluğa büyük katkı sağladı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray’ın 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında elde ettiği şampiyonluklarda da etkin bir rol üstlendi.

Dries Mertens, Galatasaray kariyerini 100. Süper Lig maçına çıkarak sonlandırdı. Belçikalı futbolcu, Süper Lig’de oynadığı 100 maçta 20 gol kaydetti. Galatasaray’daki toplam performansı incelendiğinde, 136 resmi maçta 25 gol atma başarısı gösterdi. Süper Lig’deki 100 maçında 20 gol atan 38 yaşındaki oyuncu, Türkiye Kupası’ndaki 9 karşılaşmada 1 gol attı. UEFA Şampiyonlar Ligi ve elemelerinde ise 13 maçta 2 gol kaydetme başarısı gösterdi. UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 12 maçta yer alan Mertens, burada da 2 kez ağları buldu. Forma giydiği 2 TFF Süper Kupa mücadelesinde ise skor üretemedi.

GALATASARAY’DA KAZANDIĞI KUPALAR

Belçikalı oyuncu, Galatasaray’daki 3 sezonluk kariyerinde toplamda 5 kupa kazandı. Mertens, sarı-kırmızılı forma ile 3 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, bir kez de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupası zaferi elde etti.

NAPOLİ TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

Dries Mertens, uzun yıllar formasını giydiği Napoli’nin en golcü futbolcusu durumunda. 9 sezon boyunca görev yaptığı İtalyan ekibinde 397 maçta 148 gol kaydetti. Bu performansıyla Napoli tarihinin efsanevi isimleri Diego Armando Maradona, Lorenzo Insigne ve Marek Hamsik’in önünde yer alıyor.

BELÇİKA MİLLİ TAKIMI KARİYERİ

Mertens, Belçika Milli Futbol Takımıyla 109 maçta görev aldı. 9 Şubat 2011’de Finlandiya ile oynanan hazırlık karşılaşmasıyla ilk kez milli formayı giyen futbolcu, bu süreçte 21 gol attı. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Thibaut Courtois gibi yıldızlarla birlikte oynayan Mertens, milli takım düzeyinde kupa kazanma başarısını gösteremedi.