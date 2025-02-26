Drogba’dan Mourinho’ya Destek Açıklaması

DERBİ SONRASI TEPKİLER

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 0-0 berabere biten derbinin ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho’nun sarı-kırmızılı yedek kulübesine yönelik ifadeleri tartışma yarattı. Mourinho, “Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu.” diyerek dikkat çekti. Bu sözler, pek çok kişinin tepkisini topladı.

DIDIER DROGBA’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray’ın eski oyuncularından Didier Drogba, eski teknik direktörü Jose Mourinho’ya destek verdi. Drogba, Mourinho’nun ırkçı olmadığını belirtti ve görüşlerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Drogba, “Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin heyecanını hepimiz biliyoruz. Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose’yi yıllardır tanıyorum ve onun ırkçı olmadığını, bunu birçok kez kanıtladığını ifade edip bana güvenmenizi istiyorum. Maçlarımıza odaklanalım. Muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızı takalım. ‘Babam’ nasıl ırkçı olabilir?” dedi.