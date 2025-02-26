Drogba’dan Mourinho’ya Irkçılık Suçlamasına Destek

DERBİ SONRASI TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşen ve 0-0 berabere biten derbinin sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında, Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, sarı-kırmızı yedek kulübesine yönelik, “Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu.” sözleriyle gündem yarattı. Bu açıklama, birçok kişiden sert tepkiler aldı.

DROGBA’NIN DESTEK PAYLAŞIMI

Galatasaray’ın efsane futbolcularından Didier Drogba, eski teknik direktörü Jose Mourinho’ya destek verdi. Drogba, sosyal medya hesabından Mourinho’nun ırkçı olmadığını vurguladı ve bu noktada kendi görüşlerini dile getirdi. “Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz.” dedi.

“BAKALIM, BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?”

Drogba, yaptığı paylaşımda şu şekilde devam etti: “Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu deneyimleyecek kadar da şanslıydım. Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose’yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip bana güvenmenizi istiyorum. Maçlarımıza odaklanalım. Muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızı takalım. ‘Babam’ nasıl ırkçı olabilir?”