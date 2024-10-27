Drogba Türkiye’den Kulüp Almayı Düşünüyor

DROGBA’DAN YENİ YATIRIM PLANI

Eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba, Türkiye’den bir futbol kulübü satın almak için çalışmalarına başladı. 2013-2014 sezonunda Galatasaray’da forma giymiş olan Fildişili yıldız, Türk futboluna yatırım yaparak kariyerine yeniden yön vermek istiyor. Drogba’nın özellikle alt liglerde bir takım satın almak amacıyla Anadolu’nun köklü kulüpleriyle temas kurduğu öğreniliyor.

BURSASPOR İLK HEDEFİ

Drogba’nın ilk hedefinin Bursaspor olduğu bildiriliyor. Bursaspor’un köklü geçmişi, geniş taraftar kitlesi ve Süper Lig’de kazandığı şampiyonluklar gibi özelliklerin, Drogba’nın bu kulübü seçmesinde etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıca, Drogba’nın Bursaspor dışında Altınordu ve Sakaryaspor gibi diğer kulüplerle de ilgi duyduğu daha önce gündeme gelmişti. Altınordu’nun altyapıya yaptığı yatırımlar ve genç futbolculara verdiği önem, Sakaryaspor’un köklü geçmişi ve potansiyeli, Drogba’nın dikkatini çeken unsurlar arasında yer alıyor.