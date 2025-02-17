DS Araçlarında Yeni Fiyat Dalgası

DS AUTOMOBİLES’İN YENİ FİYAT LİSTESİ DUYURULDU!

Lüks otomobil tutkunları için beklenen DS Automobiles 2025 fiyat listesi sonunda açıklandı. Türkiye’de lüks araç segmentinde öne çıkan DS modelleri, hem etkileyici tasarımları hem de yenilikçi teknolojileriyle otomobil meraklılarını etkilemeye devam ediyor. Yeni fiyat listesinde neler var? Hangi modeller dikkat çekiyor? İşte tüm detaylar…

ÖNE ÇIKAN MODELLERİN FİYATLARI!

DS Automobiles, Şubat 2025 için fiyat listesini duyurdu ve bu durum otomobil sektöründe önemli bir hareketlilik yarattı. DS’nin lüks segmentteki araçları, şık tasarımları ve yüksek performanslarıyla ön plana çıkıyor. Ancak, bu fiyatlar çoğu kişi için gerçekten ulaşılması zor bir hayal gibi duruyor. “Peki, bu hayal dünyasında dolaşmak ve belki bir gün bu rüyayı gerçekleştirmek istemez misiniz?”

LÜKS VE TEKNOLOJİ DOLU DÜNYA!

DS Automobiles’ın lüks ve teknoloji dolu dünyasına adım atmaya hazır mısınız? Yeni fiyat listesi ve araçlar hakkında daha fazla bilgi almak için bizi takipte kalın! İşte dikkat çeken bazı modellerin fiyatları:

– DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik: 2.118.986 TL

– DS 4 Pallas PureTech 130 Otomatik: 2.118.986 TL

– DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik: 2.176.943 TL