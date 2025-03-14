DSÖ: Marburg Virüsü Salgını Sona Erdi

SALGININ SONU

Afrika kıtasından yayılan bir virüs, ciddi endişelere yol açmıştı. Bu bağlamda, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) önemli bir açıklama geldi. DSÖ, Tanzanya’da Marburg virüsü salgınının sona erdiğini bildirdi.

TEŞEKKÜR MESAJI

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada “Tanzanya’dan iyi haber, Marburg salgını sona erdi. Afrika’da sağlık acil durum müdahalesinde artan uzmanlık, etkili salgın kontrolünde çok önemli olmuştur. Salgını kontrol altına almak için yorulmak bilmeden çalışan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

ÖLÜM ORANI

Ebola virüsüyle aynı aileden gelen Marburg virüsünün, bulaştığı kişilerde ölüm oranı yüzde 88’lere kadar çıkabiliyor. Virüs, yarasalardan insanlara bulaşarak enfeksiyon oluşturuyor ve enfekte bireylere temas yoluyla yayılıyor. Belirtiler arasında ateş, kas ağrıları, ishal, kusma ve bazı durumlarda aşırı kan kaybı gözlemleniyor.