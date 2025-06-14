Dubai’de 67 Katlı Yangın Oldu

PANİK DOLU ANLAR DUBAI’DE

Birleşik Arap Emirlikleri’nin etkileyici şehri Dubai’de korkutucu anlar yaşandı. Şehrin en yüksek ve modern yapılarından biri olan “Kaplan Kulesi” veya bilinen diğer adıyla “Marina Pinnacle” adlı 67 katlı gökdelende yangın çıktı. Yangın hızla yayıldı ve olay yerine Dubai Sivil Savunma ekipleri gönderildi.

TÜM KATILIMCILAR TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, kara dumanlar içinde kalan binlerce kişiye hızla yardımcı oldu. Yangın anındaki çalışmalar sırasında toplam 3.820 kişi, 764 daireden tahliye edildi.

Yangının nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. İlk tespitlere göre, yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.