Düğün Salonunda Kavga, 4 Yaralı!

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Akşam saatlerinde Engindere Mahallesi’nde bir düğün salonunda önemli bir olay gerçekleşti. İddialara göre, düğün salonunun ortak işletenleri ve mal sahibi arasında kira konusuyla ilgili bir anlaşmazlık yaşandı.

KAVGAYA DÖNÜŞEN TARTIŞMA

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda R.Ç, Y.K, S.K ve D.H. yaralandı. İhbarın ardından, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılardan R.Ç, Y.K. ve S.K. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. D.H. ise Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

YARALILAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Tedavi altındaki yaralılardan R.Ç, Y.K. ve D.H.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak polis, soruşturma başlattı.