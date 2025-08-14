Düğün Salonunda Kavga: 4 Yaralı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Akşam saatlerinde Engindere Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda olay meydana gelmiş. İddiaya göre, düğün salonunu ortak işletmekte olan kişilerle mal sahibi arasında kira ile ilgili bir anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıkmış.

Yaralılar ve Sağlık Durumu

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda R.Ç, Y.K, S.K ve D.H yaralanmış. Olay üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine yönlendirilmiş. Yaralılardan R.Ç, Y.K. ve S.K. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, D.H. ise Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş. Tedavi gören yaralılardan R.Ç, Y.K. ve D.H’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtiliyor. Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlatmış.