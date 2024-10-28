“Düğün Sürprizi: Mezar Taşı Getirdiler”

MEZAR TAŞI SÜRPRİZİ

Trabzon’un Sürmene ilçesinde Cevat Can ve Elif Çilingir çiftinin düğününe katılan konuklar, damadın arkadaşlarının ilginç bir sürprizine şahit oldu. Düğün sırasında, taraflar helallik almak için mezar taşı ve “acı kaybımız” yazılı bir çelenk ile geldiler. Damadın arkadaşları, evliliğin bir yeni başlangıç olduğunu vurgulamak için gerçekleştirdikleri bu esprili etkinlik ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

ESPRİ DOLU ANLAR

Düğün boyunca damadın arkadaşları, üzerine damadın isminin yazılı olduğu ve “ölüm tarihi 26.10.2024, ölüm nedeni: Evlilik” ifadelerinin yer aldığı mezar taşını taşırken, misafirlere de kahkahalar attırdı. “Acı kaybımız” yazılı çelenk ile birlikte, kendi aralarından seçtikleri bir hocadan, cenaze usulü helallik almayı da ihmal etmediler. “Bekar dünyasından evlilik hayatına intikal eden Cevat kardeşimizi nasıl bilirdiniz?” gibi sorularla katılımcılara helallik isterken, arkadaşlarının tümü damada haklarını helal etti.

DÜĞÜN HEDİYELERİ

Renkli anlarla dolu bu düğünde, damadın arkadaşları geleneksel düğün hediyeleri olarak ilginç alternatifler sundular. Dama, emzik, mutfak önlüğü ve mutfak eldiveni gibi hediyeleri takarak, eğlenceli bir anı yaratmış oldular. Bu sürprizler, düğünün neşesini artırırken, katılanların hafızalarında yer edecek anılar oluşturdu.