Düğünde İlginç Sürprizler Yaşandı

DÜĞÜNDE İLGİNÇ SÜRPRİZLER

Sürmene ilçesindeki Cevat Can ve Elif Çilingir çiftinin düğününde, damadın arkadaşları beklenmedik bir sürpriz gerçekleştirdi. Düğüne, damadın ismi ve ölüm tarihi olan 26.10.2024 ile birlikte “Evlilik” nedeni yazılı olan bir mezar taşıyla gelen arkadaşlar, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

CENAZE TÖRENİ HAVA YARATTI

Arkadaşlar, cenazelere gönderilen “Acı kaybımız” yazılı çelenkle mezar taşını taşırken, aralarından seçtikleri bir hocadan da evlenen arkadaşları için tıpkı bir cenazeye benzer bir şekilde helallik aldılar. Renkli anların yaşandığı düğün esnasında, “Bekar dünyasından evlilik hayatına intikal eden Cevat kardeşimizi nasıl bilirdiniz?” ve “Bekar zamanlarından kalma haklarınızı helal ediyor musunuz?” gibi sorular sorarak helallik istemeleri dikkat çekti.

DAMADA RENKLİ HEDİYELER

Arkadaşları, damadın evliliği için haklarını helal ederken, düğün hediyesi olarak emzik, mutfak önlüğü ve mutfak eldiveni gibi ilginç hediyeler sundular. Bu hediyeler, damadın boynuna asılarak düğüne farklı bir renk kattı.