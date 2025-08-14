Düğünde Kavga, 4 Yaralı Bıraktı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, akşam saatlerinde Engindere Mahallesi’nde yer alan bir düğün salonunda gerçekleşti. Kira uyuşmazlığı nedeniyle salonu ortak işletenler ile mal sahibi arasında bir tartışma yaşandı.

TARTIŞMANIN KAVGA HALİNE DÖNÜŞMESİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.Ç, Y.K, S.K ve D.H yaralandı. Olayın ardından durumun ihbar edilmesiyle birlikte 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU VE HASTANE SEVKİ

Yaralılardan R.Ç, Y.K. ve S.K. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Diğer yaralı D.H. ise Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi edilen yaralılardan R.Ç, Y.K. ve D.H’nin durumunun hayati tehlike arz ettiği bilgisi edinildi. Olayla ilgili olarak polis, soruşturma başlattı.