Gündem

Düğünde Kavga, 4 Yaralı Bıraktı

dugunde-kavga-4-yarali-birakti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Olay, akşam saatlerinde Engindere Mahallesi’nde yer alan bir düğün salonunda gerçekleşti. Kira uyuşmazlığı nedeniyle salonu ortak işletenler ile mal sahibi arasında bir tartışma yaşandı.

TARTIŞMANIN KAVGA HALİNE DÖNÜŞMESİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu R.Ç, Y.K, S.K ve D.H yaralandı. Olayın ardından durumun ihbar edilmesiyle birlikte 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU VE HASTANE SEVKİ

Yaralılardan R.Ç, Y.K. ve S.K. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Diğer yaralı D.H. ise Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi edilen yaralılardan R.Ç, Y.K. ve D.H’nin durumunun hayati tehlike arz ettiği bilgisi edinildi. Olayla ilgili olarak polis, soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Gündem

Tekirdağ’da 2 Kişi Boğulma Tehlikesi Yaşadı

Tekirdağ'ın Kumbağ Mahallesi'nde, valilik yasağına rağmen denize giren bir kişi kayboldu; boğulma riski yaşayan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Mardin’de Motosiklet, Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Kızıltepe'de bir hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı. Olayın detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.