Düğünler İçin Altın Talebi Artıyor

DÜĞÜN SEZONU HAREKETLİLİK GETİRİYOR

Türkiye’de yaz aylarının gelmesi ve okulların tatile girmesiyle düğünler artış gösteriyor. “Düğün sezonu” adıyla bilinen bu dönemde mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve kuyumculuk gibi birçok sektörde hareketlilik yaşanıyor. Özellikle kuyumculuk sektörü, yaklaşan yoğun dönem öncesi vatandaşların sıkça tercih ettiği bir alan haline dönüşüyor. Kuyumcu vitrinleri, yeni ve göz alıcı modellerle hazırlanarak düğün sezonuna hazırlanıyor. Evlilik teklifleri ve nişan törenlerindeki artış, tektaş yüzük ve alyanslara olan ilgiyi artırıyor. Düğünlerde geline takılan bilezikler, kolyeler, küpelerden oluşan takı setleri ve yatırım amacıyla tercih edilen çeyrek, yarım, tam altın ile gram altınlar da en çok rağbet gören ürünler arasında. Altına olan geleneksel bağlılık ve bu ziynetlerin yatırım aracı olarak kabul edilmesi, düğün alışverişlerinde altına olan talebi canlı tutuyor.

SAHTE ÜRÜNLERE KARŞI DİKKAT

Kuyumcular, bu dönemde alışveriş yapacak olan tüketicileri “sahte” ürünlere karşı dikkatli olmaları noktasında uyarıyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılmanın önemli bir adım olduğuna dikkat çekiliyor. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her düğün sezonunun kuyumcular için yoğun geçtiğini belirtiyor. Sönmez, dünya genelinde altının ons fiyatındaki artışın yanı sıra yurtiçindeki gelişmelerin etkisiyle bu yıl satışlarda geçmiş yıllara göre biraz düşüş beklediklerini ifade etmekte. Bununla birlikte düğünler için gerekli olan ihtiyaçların temin edildiği bilgisi veriliyor.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN BARKOD SİSTEMİ

Sönmez, vatandaşların sahte altınlara karşı daha da dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, “Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılması mağduriyet yaşanmaması adına önemli bir adım olacaktır. Son dönemlerde e-ticaret platformları üzerinden altın satışlarının yapıldığını görüyoruz.” dedi. Sahte altın ile mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını dile getiren Sönmez, “2025’i ‘sahte altınla mücadele yılı’ ilan ettik.” şeklinde konuştu. Ayrıca, internet satışlarında güvenliği artırmak amacıyla barkod sisteminin uygulanacağı, her satıcının kendi ilindeki odalardan temin ederek sattıkları ürünlere barkod yapıştıracağı açıklanıyor.

Takı SEÇİMİNDE KİŞİSEL TERCİHLER ÖN PLANA ÇIKIYOR

Sönmez, düğünlerde takı alışverişlerinin genellikle gelinlik modeline göre yapıldığını vurgulayarak, “Gelinler, kıyafetlerine uygun takı tercih ediyor. Bu tamamen kişisel zevkler ve tercihlerle alakalı, ekonomik şartlardan bağımsız bir durum.” dedi. Fiyat dalgalanmalarına rağmen gelinlerin istedikleri ürünleri alacaklarına da dikkat çekiliyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmanın önemi vurgulanarak, “Ucuz altın diye bir şey yoktur.” ifadesiyle bu konuda bilgi veriliyor.