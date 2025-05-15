Düğünlerde Altın Alışverişi Artıyor

DÜĞÜN SEZONU HAREKETLİLİK GETİRİYOR

Türkiye’de düğünlerin sayısı havaların ısınması ve okulların yaz tatiline girmesiyle artıyor. “Düğün sezonu” olarak bilinen bu dönemde mobilya, beyaz eşya, kıyafet ve kuyumculuk sektörü dahil birçok alanda hareketlilik gözlemleniyor. Özellikle kuyumculuk, düğün sezonu öncesi vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği bir sektör haline geldi. Kuyumcu vitrinleri, yaklaşan döneme hazırlık olarak yeni ve çekici modellerle süslendi. Evlilik tekliflerinin ve nişan törenlerinin çoğalması nedeniyle tektaş yüzükler ve alyanslara olan ilgi arttı. Ayrıca, düğünlerde geline takılacağı düşünülen bilezikler, kolyeler ve küpelerden oluşan takı setleri ile yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek, yarım, tam altın ve gram altınlar da büyük talep görüyor. Altına yönelik geleneksel bağlılık ve bu değerli madenin yatırım aracı olarak değerlendirilmesi, düğün alışverişlerinde altına olan talebi canlı tutuyor. Kuyumcular, bu süreçte alışveriş yapacak kişileri sahte ürünlere karşı uyarıyor ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyor.

SAHTE ÜRÜNLERE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, her düğün sezonunun kuyumcular için hareketli geçtiğini ifade ediyor. Sönmez, “Dünya genelinde altının ons fiyatındaki artış ve yurt içindeki gelişmelerle geçmiş yıllara kıyasla bu yıl satışlarda bir miktar düşüş bekliyoruz” diye belirtiyor. Ancak özellikle düğünlerdeki zorunlu ihtiyaçların karşılandığına dikkat çekiyor. Sönmez, “Vatandaşların bu dönemde sahte altınlara karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmak, mağduriyet yaşamamak için önemli bir adım” diyor. Ayrıca, son dönemlerde e-ticaret platformları üzerinden altın satışlarının artmakta olduğunu aktarıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Darphane ile yürütülen çalışmalar kapsamında 2025 yılını “sahte altınla mücadele yılı” olarak ilan ettiklerini vurguluyor.

BARKOD SİSTEMİYLE GÜVEN ARTIYOR

Sönmez, internet üzerinden yapılan satışlarda barkod sisteminin uygulanması gerektiğini de belirtiyor. “Oda olarak barkod sistemiyle ilgili bir çalışma başlattık. Her satıcı, kendi ilindeki odalardan temin ederek sattığı ürüne barkod yapıştıracak. Böylece altın, güvenilir bir ürün haline gelecek” diyor. Aynı zamanda kuyum ticareti için gerekli yetki belgesi olmayanların bu ticareti yapamayacaklarını da ifade ediyor. Ticaret Bakanlığı ile yürütülen çalışma çerçevesinde, Eylül ayında bir çalıştay düzenleyerek bu durumu daha da resmi hale getireceklerini belirtiyor. Sönmez, düğünlerde takı alışverişlerinde gelinlik modeli ile uyumlu tercihler yapıldığını vurgulayarak, “Düğünlerde gelinler kıyafetlerini hangi ekolü benimsemişse ona uygun takı tercih ediyor. Bu tamamen kişisel zevklerle ilgili” diyor. Üstelik fiyat dalgalanmalarına rağmen gelinlerin istediklerini alacaklarına dikkat çekiyor. “Burada önemli olan, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılması. Ucuz altın diye bir şey yoktur” diye ekliyor.