Düğünlerde Kuyumculuk Talebi Artıyor

Türkiye’de düğünler havaların ısınması ve okulların yaz tatiline girmesi ile artıyor. “Düğün sezonu” diye adlandırılan bu dönem, mobilyadan beyaz eşyaya, kılık kıyafetten kuyuma kadar birçok sektörde canlılık sağlıyor. Kuyumculuk sektörü de düğün sezonu öncesi vatandaşların ilgisini çeken mekânlardan biri haline geliyor. Kuyumcular, yaklaşan yoğun döneme hazırlık olarak vitrinlerini yeni ve göz alıcı modellerle donatıyor. Özellikle evlilik teklifleri ve nişan törenleri ile birlikte tektaş yüzüklere ve alyanslara olan ilgi artıyor. Düğünlerde geline takılmak üzere hazırlanan bilezikler, kolyeler ve küpelerden oluşan takı setleri ile yatırım amacıyla tercih edilen çeyrek, yarım, tam altın ve gram altınlar da en çok rağbet gören ürünler arasında yer alıyor. Altına karşı geleneksel bağlılık ve bu ziynetin yatırım aracı olarak görülmesi, düğün alışverişlerinde altına olan talebin yüksek kalmasını sağlıyor. Kuyumcular, bu dönemde alışveriş yapacak tüketicileri “sahte” ürünlere karşı dikkatli olmaları ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları konusunda uyarıyor.

GÜVENİLİR KUYUMCULARDAN ALIŞVERİŞ YAPILMALI

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, her düğün sezonunun kuyumcular için hareketli geçtiğini belirtiyor. Dünya genelindeki altın ons fiyatındaki artışın yanı sıra yurt içindeki gelişmelerin de etkisi ile geçmiş yıllara oranla bu yıl satışlarda ufak bir düşüş beklediklerini ifade eden Sönmez, buna rağmen özellikle düğünlerdeki zaruri ihtiyaçların karşılandığını iletiyor. Sönmez, “Vatandaşlarımızın özellikle bu dönemde sahte altınlara karşı daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmaları mağduriyet yaşamamaları adına önemli bir adım olacaktır. Son dönemde e-ticaret platformları üzerinden de altın satışlarının yapıldığını görüyoruz. Biz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Darphane ile yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde 2025’i ‘sahte altınla mücadele yılı’ ilan ettik.” diyor. Sahte altın ve kuyum ürünlerine yönelik mücadeleye yoğunlaşan Sönmez, bu kapsamda Darphane ürünlerinin tamamında filigranlar ve karekodlarla elektronik takip sistemi kurmayı planladıklarını aktarıyor.

KUYUMCULAR BARKOD SİSTEMİNE HAZIRLANIYOR

Sönmez, internet satışlarında barkod sistemini tavsiye ettiklerini dile getiriyor. “Oda olarak barkod sistemi ile ilgili bir çalışma başlattık. Her satıcı, kendi ilindeki odalardan temin ederek sattığı ürüne bu barkodu yapıştıracak. Böylece altın güvenli ürün haline gelmiş olacak. Ayrıca kuyum ticareti yetki belgesi olmayanlar bu ticareti yapamazlar. Bununla ilgili de Ticaret Bakanlığı ile yürüttüğümüz bir çalışmamız var. Eylül ayında bir çalıştay organize ederek bu durumları daha da resmileştireceğiz,” diye konuşuyor. Sönmez, düğünlere yönelik takı alışverişlerinde gelinliğin modeline göre seçim yapıldığını belirterek, “Düğünlerde gelinler, kıyafetlerini hangi ekolü benimsediyse ona uygun takı tercih ediyor. Bu durumun ekonomik şartlarla bir ilgisi yok, tamamen kişilerin zevkleri ve tercihi ile alakalı. Fiyat dalgalanmalarına rağmen gelinlerimiz istediklerini alacaktır. Burada şu vurguyu yapıyorum, güvenilir kuyumculardan alışveriş yapmak çok önemli. Ucuz altın diye bir şey yoktur.” şeklinde ifade ediyor.