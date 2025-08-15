Duman Yangın Nedeniyle Kaza Oluştu

YANGININ BİLGİLERİ

Kırklareli’nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçeleri arasında bulunan anızlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor. Yangından tütmeye başlayan yoğun duman, D100 karayolunda görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.

KAZA VE YARALILAR

Duman sebebiyle yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine çarptı. Bu kazada toplamda 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ayrıca, öncelikle kapanan Avrupa Otoyolu ve D100 karayolu, daha sonra ulaşıma açıldı.