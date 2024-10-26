Dün Gece Deprem Oldu Mu?

DEPREM PANİĞİ VE SON DURUM

Zaman zaman ülke genelinde meydana gelen depremler, halk arasında paniğe yol açabiliyor. “Dün gece İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de deprem mi oldu?” sorusu, hissedilen sarsıntılar ve endişeler dolayısıyla internet üzerinde sıkça araştırılan bir konu haline geliyor. Kandilli Rasathanesi’nin deprem verileri, deprem büyüklüğünü, yerini ve diğer bilgileri netleştiriyor. Geçtiğimiz gece olan gelişmelerle ilgili detaylar şimdi açıklanıyor.

DÜN GECE KAYDEDİLEN DEPRAmlar

Dün gece Türkiye’nin değişik bölgelerinde düşük şiddetli depremler yaşandı fakat İstanbul, Ankara ve İzmir’de herhangi bir deprem kaydedilmedi. Gece saatlerinde Muğla, Antalya Körfezi, Kahramanmaraş ve Malatya gibi alanlarda küçük sarsıntılar gözlemlendi. Özellikle 25 Ekim’de meydana gelen depremler ve büyüklükleri şu şekildedir:

08:14:28 – Antalya Körfezi (Akdeniz) – 3.1

07:02:36 – Doğu Akdeniz – 3.3

06:28:52 – Akdeniz – 2.2

06:20:04 – Çörüş-Ula (Muğla) – 1.9

06:19:39 – Kızılyaka-Ula (Muğla) – 2.2

05:17:57 – Kozluk-Kale (Malatya) – 2.0

04:44:35 – Muğla (Muğla) – 1.6

04:01:53 – Gökova-Ula (Muğla) – 1.5

03:12:21 – Sakız Adası (Ege Denizi) – 2.7

02:58:59 – Bölükçam-Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.8

02:27:00 – Ozan-Gölbaşı (Adıyaman) – 1.6

00:35:46 – Karateke-Honaz (Denizli) – 1.2

00:19:01 – Salmanıpık-Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.3

00:04:31 – Yukarıbağ (Elazığ) – 1.5

Bu bilgiler, Türkiye’nin sismik durumuyla ilgili güncel verileri sunarak halkı bilgilendiriyor.