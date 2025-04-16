Dünya Genelinde Bagaj Kaybı Havalimanları

Havalimanlarında bagaj kaybolması, dünya genelinde sık karşılaşılan ve yolcuları rahatsız eden bir durumdur. Uçuş stresine valiz bulamamanın eklenmesi, durumu tam anlamıyla bir kabusa dönüştürebiliyor. Her 1000 yolcudan yaklaşık 6’sının bagajı kayboluyor ya da yanlış yere yönlendiriliyor. Özellikle uluslararası uçuşlar, iç hatlara oranla çok daha fazla risk taşımaktadır. Bagajların %90’ı 48 saat içerisinde bulunup sahiplerine teslim ediliyor. Yapılan araştırmalar, dünya genelinde en fazla bagaj kaybolma durumunun yaşandığı havalimanlarını belirledi.

EN YÜKSEK BAGAJ KAYBI ORANINA SAHİP HAVALİMANLARI

1- Orlando Uluslararası Havalimanı (MCO), ABD, yolcu başına 1,81 şikayet ile ABD’de en yüksek bagaj kaybı oranına sahip.

2- John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı (JFK), ABD, yolcu başına 1,72 şikayet ile ikinci sırada.

3- Palm Beach Uluslararası Havalimanı (PBI), ABD, yolcu başına 1,71 şikayet ile üçüncü sırada yer alıyor.

4- Ted Stevens Anchorage Uluslararası Havalimanı (ANC), ABD, yolcu başına 1,69 şikayet ile dördüncü sırayı alıyor.

5- Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı (FLL), ABD, yolcu başına 1,68 şikayet ile beşinci sırada.

6- Miami Uluslararası Havalimanı (MIA), ABD, yolcu başına 1,59 şikayet ile altıncı sırada.

7- Southwest Florida Uluslararası Havalimanı (RSW), ABD, yolcu başına 1,54 şikayet ile yedinci sırayı kapsıyor.

8- Jacksonville Uluslararası Havalimanı (JAX), ABD, yolcu başına 1,51 şikayet ile sekizinci sırada.

9- Louis Armstrong New Orleans Uluslararası Havalimanı (MSY), ABD, yolcu başına 1,49 şikayet ile dokuzuncu sıradadır.

10- Sacramento Uluslararası Havalimanı (SMF), ABD, yolcu başına 1,41 şikayet ile onuncu sırayı almaktadır.