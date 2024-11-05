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Dünya Gözünü ABD Seçimlerine Çeviriyor

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ABD SEÇİMLERİNE DÜNYA NEMİZİ KESİYOR

Tüm dünyanın dikkati Amerika Birleşik Devletleri’ndeki seçim sürecine odaklanıyor. Eski başkan ve Cumhuriyetçi parti adayı Donald Trump, oyunu kullanırken gazetecilerle sandık başında sohbet ediyor.

TRUMP’IN HABER MERAKLI HALETLERİ

Bu kritik anda Trump, gazetecilere karşı duyduğu ilgi ile dikkat çekiyor. Seçim atmosferi ve seçmenin tutumu hakkında yorum yaparak dikkatleri üzerine çekiyor.

SEÇİMLERİN ETKİSİ VE ÖNCELİĞİ

Seçimlerin sonucunun sadece ABD için değil, tüm dünya için önemli sonuçlar doğurabileceği bekleniyor. Bu nedenle, süreç tüm gözlerin üzerinde yoğunlaşmasını sağlıyor.

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