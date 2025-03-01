Dünya Liderlerinden Ukrayna’ya Birleşik Destek

ABD’DEN VE AVRUPA LİDERLERİNDEN DESTEK

Dünya genelindeki liderler, Trump ve Zelenskiy arasındaki tartışmalara rağmen Ukrayna’nın bağımsızlık ve güvenlik mücadelesine olan desteklerini yeniledi. Bu destek, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerden gelen güçlü mesajlarla pekişiyor.

FRANSA VE İSPANYA’DAN GÜÇLÜ MESAJLAR

Fransa ve İspanya, Ukrayna’nın mücadelesine olan bağlılıklarını gösteren açıklamalarda bulundu. Bu ülkelerin liderleri, uluslararası destek ile dayanışmanın önemi üzerinde durarak, Ukrayna’nın zor zamanlarında yanında olduklarını belirtiyor.

SLOVENYA’DAN ÇARPICI DESTEK

Slovenya da bu bağlamda yılmaz bir destek sağlıyor. Bu tür birliktelikler, Avrupa’nın tüm ülkelerinin Ukrayna’nın bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor. AB, bu birleşik duruşla birlikteliğini ve dayanışmasını pekiştiriyor.