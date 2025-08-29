Dünya Mourinho’nun Ayrılığını Tartışıyor

FENERBAHÇE’NİN AÇIKLAMASI DÜNYA GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile olan sözleşmesinin sona erdiğini tüm dünyaya duyurdu. Bu günlük gelişme, çeşitli ülkelerdeki spor medya organlarında geniş şekilde yer aldı. Portekizli teknik direktörün kulüpten ayrılması önemli bir yankı uyandırdı.

TAZMİNAT KONUSU GÜNDEME GELDİ

İspanyol gazetesi Marca, “Türkiye’de bomba haber” başlığıyla yaptığı haberde, “Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasından saatler sonra Mourinho’nun kovulduğunu açıkladı. Büyük bir tazminat ödemesi bekleniyor” ifadelerini kullandı. İngiliz basınına yansıyan The Sun ise, “Jose Mourinho, yeni sezonun ikinci haftasında Fenerbahçe’den ayrıldı. Manchester United taraftarları, onun Amorim’in yerine geçebileceğine inanıyor” sözleriyle ayrılığa dikkat çekti. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, tüm sezon boyunca 110 gol atarken, kalesinde ise 56 gol gördü.

MOURINHO’NUN GÖREVİNDEN AYRILIŞI

Portekiz basınında O Jogo, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki görevinden bu sabah ayrıldı” ifadesine yer verdi. Sport ise, “Fenerbahçe, Mourinho’nun ipini çekti. Üst üste iki yıl Şampiyonlar Ligi vizesi alamamak belirleyici oldu” şeklinde bir yorumda bulundu. La Gazzetta dello Sport ise, “Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya karşı alınan yenilgi Mourinho’ya pahalıya mal oldu” şeklinde haber yaptı. BBC ise, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki görevinden bir yıl sonra ayrıldı. Portekizli teknik adamın ayrılığı, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi play-off’larında Benfica’ya elenmesinden iki gün sonra gerçekleşti” şeklinde ayrılığını aktardı.