Dünya Mourinho’nun Gidişini Tartışıyor

FENERBAHÇE VE MOURINHO AYRILIĞI DÜNYADA MANŞET OLDU

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurması tüm dünyada son dakika haberi olarak yer aldı. Çeşitli ülkelerin spor medyası, Mourinho’yu manşetlerine taşıdı. Portekizli teknik direktörün gönderilmesi büyük yankı uyandırdı.

TAAHHÜT TAZMİNATI GÜNDEME GELDİ

İspanya’nın tanınmış spor yayını Marca, “Türkiye’de bomba haber” başlığıyla verdiği haberde, “Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasından saatler sonra yaptığı açıklamada, Mourinho’nun kovulduğunu duyurdu. Büyük tazminat ödemesi bekleniyor” ifadelerini kullandı. İngiliz basınından The Sun ise, “Jose Mourinho, yeni sezonun ikinci haftasında Fenerbahçe’den ayrıldı. Manchester United taraftarları ise onun Amorim’in yerine gelebileceğine inanmıştı.” sözleriyle ayrılığı aktardı.

YUMUŞAK GÜVENİLİRLİK VE YETERSİZ PERFORMANS

Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, tüm kulvarlarda toplamda 110 gol atarken, kalesinde ise 56 gol gördü. Portekiz basınında O Jogo, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki görevinden bu sabah ayrıldı” şeklinde bilgi verdi. Sport da “Fenerbahçe, Mourinho’nun ipini çekti. Üst üste iki yıl Şampiyonlar Ligi vizesi alamamak belirleyici oldu” dedi. La Gazzetta dello Sport, “Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya karşı alınan yenilgi Mourinho’ya pahalıya mal oldu” ifadesini kullandı. BBC ise, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki görevinden bir yıl sonra ayrıldı. Portekizli teknik adamın ayrılığı, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi play-off’larında Benfica’ya elenmesinden iki gün sonra oldu” şeklinde değerlendirdi.