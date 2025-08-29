Dünya Mourinho’ya Dikkat Ediyor

FENERBAHÇE VE MOURINHO’NUN AYRILIĞI DÜNYA GÜNDEMİNDE

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını duyurmasıyla tüm dünyada son dakika haberi olarak yankı buldu. Çeşitli ülkelerin spor medyasında Mourinho’nun ismi manşetlerde yer aldı. Portekizli teknik direktörün gönderilmesi geniş yankı uyandırdı.

TAZMİNAT İKRAMİYESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

İspanya’nın önde gelen spor gazetesi Marca, “Türkiye’de bomba haber” başlığıyla verdiği haberde, “Türk ekibi, Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasından saatler sonra Mourinho’nun kovulduğunu açıkladı. Büyük bir tazminat ödemesi bekleniyor” ifadelerini kullandı. İngiliz basınından The Sun ise, “Jose Mourinho, yeni sezonun ikinci haftasında Fenerbahçe’den ayrıldı. Manchester United taraftarları, onun Amorim’in yerine geçebileceğine inanıyordu.” sözleriyle ayrılığı haberleştirdi. Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, tüm kulvarlarda 110 gol atarken, kalesinde 56 gol gördü.

PORTO RİKALILARDA MOURINHO’NUN AYRILIĞI

Portekiz basınında O Jogo, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki görevinden bu sabah ayrıldı.” şeklinde bilgi verirken, Sport, “Fenerbahçe, Mourinho’nun ipini çekti. Üst üste iki yıl Şampiyonlar Ligi vizesi alamamak belirleyici oldu.” ifadelerine yer verdi. La Gazzetta dello Sport ise, “Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya karşı alınan yenilgi Mourinho’ya pahalıya mal oldu.” derken, BBC, “Jose Mourinho, Fenerbahçe’deki görevinden bir yıl sonra ayrıldı. Portekizli teknik adam, Türk ekibinin Şampiyonlar Ligi play-off’larında Benfica’ya elenmesinden iki gün sonra görevinden ayrıldı.” şeklinde sunum yaptı.