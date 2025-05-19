Dünya’nın İlk Uçan Araba Satışa Çıkıyor

İLK UÇAN OTOMOBİL HEYECANI

Klein Vision tarafından piyasaya sürülecek olan AirCar, dünyanın seri üretime geçen ilk uçan otomobili olma özelliğini taşıyor. Dört tekerleği ile iki katlanabilir kanada sahip olan AirCar, hızlandıktan sonra kolayca havalanabiliyor. Kalkıştan önce sadece iki dakika içinde kanatlarını açabilen bu araç, varış noktasına ulaştığında kanatlarını gövdesine katlayarak kara moduna geçiş yapıyor.

FİYAT ARALIĞI VE MOTOR SEÇENEKLERİ

AirCar’ın başlangıç fiyatı 800 bin dolar olarak belirlenmişken, donanım seçeneklerine göre bu fiyat 1 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Araç, üç farklı motor seçenekleri sunuyor: 280, 320 ve 340 beygir gücünde motorlar tercih edilebiliyor. Normal akaryakıtla çalışan AirCar, yaklaşık 5.500 metre irtifaya ulaşabiliyor. Pistte 300 metre mesafe kat ederek saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen bu araç, seyir hızında ise saatte 250 kilometreyle ilerliyor.

BAŞARILI TEST UÇUŞLARI

AirCar, şimdiye kadar 500’den fazla kalkış ve inişi başarıyla tamamladı ve toplamda 170 saatin üzerinde test uçuşu gerçekleştirdi. Şirket, AirCar’ın son versiyonu üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda AirCar 2 adlı yeni prototipin ilk uçuşunun Eylül 2025’te yapılması planlandığı bildirildi.

GELECEK VADEDEN ELEKTRİKLİ VERSİYON

Klein Vision’ın kurucu ortağı Anton Zajac, aracın gelecekte elektrikli versiyonunun da üretileceğini belirtti. Bunun için batarya teknolojisindeki gelişmelerin beklenmekte olduğu ifade ediliyor.

YASAL DURUM VE GELECEK PLANLARI

AirCar, Slovakya’da 2022 yılında “Uçuşa Elverişlilik Sertifikası” aldı ve böylelikle ticari yolcu taşımacılığı için yasal olarak uygun hale geldi. Ayrıca, Birleşik Krallık hükümeti, uçan taksiler için Sivil Havacılık Otoritesi’ne 20 milyon sterlinlik fon sağladı. 2026 yılına kadar ilk pilotlu uçan taksinin İngiltere semalarında olacağı bekleniyor. Morgan Stanley’in tahminlerine göre, küresel uçan araç pazarının 2040 yılında 1 trilyon dolara, 2050 yılına kadar ise 9 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor.