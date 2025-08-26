Dünyada Hipersonik Füze Yarışı İlerlemede

HIPERSONIK FÜZE YARIŞI DEVAM EDİYOR

Dünyada “hipersonik füze yarışı” hız kesmeden devam ediyor. Sektörde Çin ve Rusya, yüksek manevra kabiliyetine sahip füzeleriyle dikkat çekiyor. Dünya genelindeki birçok ülke, hipersonik füze geliştirmek için çaba sarf ederken, bu alandaki gelişmeler askeri dengeleri değiştirme potansiyeline sahip. Avustralya ve ABD’nin ikisi yıllık düzenlediği “Talisman Sabre” tatbikatının 11’incisi gerçekleştirildi. Bu tatbikatta ABD yapımı “Dark Eagle” (LRHW) hipersonik füzesinin Avustralya’ya konuşlandırılması, Çin’in tepkisini çekti.

SES HIZINDAN 5 KAT HIZLI HIPERSONIK SİLAHLAR

Hipersonik silahlar, ses hızının beş katından daha hızlı hareket edebilen ve saatte 6 bin 200 kilometreden fazla hızla uçabilen ileri düzey füze sistemleri olarak öne çıkıyor. Diğer balistik füzelerden farklı olarak, atmosfer içerisinde yüksek manevra kabiliyeti ile yön değiştirebiliyor ve hedefe doğru farklı rotalar izleyebiliyor. Bu özellikleri nedeniyle hipersonik füzeler, mevcut hava ve füze savunma sistemleri açısından zor bir hedef haline geliyor. Uzmanlar, hipersonik silahların gelişiminin küresel güvenlik dinamiklerini yeniden şekillendireceğini düşünüyor ve bu nedenle ülkeler arasındaki hipersonik silah yarışı, stratejik caydırıcılık ve askeri üstünlük açısından kritik bir öneme sahip.

ÇİN’İN HIPERSONIK SİLAHLARDAKİ LİDERLİĞİ

Hipersonik silahlar, dünya için yeni bir konu değil; ancak birçok ülkede kullanımı ve geliştirme süreci devam ediyor. Çin ve Rusya’nın yüksek manevra kabiliyetine sahip hipersonik füzeleri ile liderliği ele geçirmesi, ABD ve diğer Batılı ülkeleri füze teknolojilerini geliştirmeye zorluyor. Çin, bir yandan modernizasyon yaparken diğer yandan nükleer başlık sayısını artırarak dünyanın en hızlı büyüyen nükleer cephanesine sahip ülke konumuna geldi. 2019’da düzenlenen askeri geçit töreninde, Çin’in nükleer ve hipersonik füzeleri sergilendi. Bu füzeler arasında özellikle DF-17 modeli dikkat çekiyor. Uzmanlar, DF-17’nin menzil ve esnekliği sayesinde Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi gibi bölgelerde Çin’e askeri üstünlük sağladığını belirtiyor.

RUSYA’NIN YATIRIMI VE GÜÇLÜ SİSTEMLERİ

Rusya, Avangard ve Kinjal gibi sistemlerle hipersonik silah kapasitesini artırıyor. Avangard, düşman ülke savunma sistemlerine yakalanmadan hareket edebiliyor. Ayrıca, nükleer başlık taşıyabiliyor. Rusya’nın hipersonik füzesi Kinjal ise yüksek manevra kabiliyeti ile mevcut savunma sistemlerini aşabiliyor. “Oreşnik” adlı balistik füze, nükleer veya konvansiyonel savaş başlıkları taşımakta ve Belarus’a konuşlandırılması gündeme geliyor.

ABD’NİN GERİ KALMA ENDİŞESİ

Hipersonik silahlar alanında Rusya ve Çin’in gerisinde kaldığı için eleştirilen ABD, son yıllarda “Dark Eagle” (LRHW), “ARRW” (AGM-183A) ve “HACM” (Hypersonic Attack Cruise Missile) gibi üç farklı program ile kapasitesini geliştirmeye çalışıyor. Dark Eagle’ın 2025 yılına kadar envantere girmesi planlanıyor. Yakın zamanda HACM hipersonik seyir füzesinin testleri de gerçekleştirildi.

KUZEY KORE VE HIPERSONİK ÇALIŞMALARI

Kuzey Kore, hipersonik füze çalışmalarında öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. 2021’de test edilen Hwasong-8 hipersonik füzesi, balistik füzelerden farklı olarak atmosfer içinde manevra yapabiliyor. Ayrıca, Kuzey Kore 2024 yılında orta menzilli Hwasongpho-16B’yi test etmeyi planlıyor.

HİNDİSTAN’IN ORTAK PROJELERİ

Hindistan, hipersonik füze teknolojilerinde önemli bir oyuncu haline geldi. TE-LDHCM, LRAShM, Shaurya ve BrahMos-II, Hindistan’ın öne çıkan füzeleri arasında yer alıyor. Ayrıca, Hindistan ve Rusya’nın ortak geliştirdiği BrahMos-II’nin 1500 kilometreye kadar menzil sunması bekleniyor. Bu füze, kara, deniz ve hava platformlarından fırlatılabilecek şekilde tasarlandı.

AVRUPA HIZLA GERİ KALIYOR

Avrupa, hipersonik silah teknolojileri için önemli adımlar atmayı hedefliyor. Fransa’nın ASN4G ve Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda’nın birlikte geliştirdiği TWISTER projeleri, Avrupa’nın hipersonik silah teknolojilerini geliştirmeye çalıştığını gösteriyor. Ancak, Avrupa’daki projelerin çoğu henüz geliştirme aşamasında.

TÜRKİYE DE YARIŞTA YERİNİ ALDI

Türkiye, ilk hipersonik füzesi TAYFUN BLOK-4’ü İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF 2025) tanıttı. Bu füze, Türkiye’nin mevcut uzun menzilli balistik füzesi olan Tayfun’un güncellenmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Roketsan tarafından üretilen TAYFUN BLOK-4, çeşitli stratejik hedefleri imha edebilme yeteneği ile dikkat çekiyor.