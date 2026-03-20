Dünyada Yenilenebilir Enerjide Rekor Artış Sağlandı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAPASİTESİ REKOR KIRDI

Yenilenebilir enerji kaynaklarının büyümesi dünyada sürerken, 2025 yılı önemli bir rekor ile tarihe geçti. Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından yayınlanan verilere göre, global ölçekte 2025’te güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi, bir önceki yıla oranla yüzde 17 artış göstererek 814 gigavata ulaştı. Bu artış, geçen yılın güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinde kaydedilen rekor seviyesinin ardından geldi. Sonuç olarak, dünya genelindeki toplam güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücü 4 bin 174 gigavata çıktı.

GÜNEŞ ENERJİSİ KAPASİTESİ 2 BİN 900 GİGAVATA YÜKSELDİ

Güneş enerjisi, 647 gigavatlık kapasite ile geçen yıl devreye giren toplam enerjinin büyük bir kısmını oluşturuyor ve 2024’teki 582 gigavatlık kapasite artışına göre yüzde 11 büyüme kaydetmiş durumda. 2025 itibarıyla güneş enerjisinin toplam kurulu gücü 2 bin 900 gigavata ulaşmış durumda. Öte yandan, rüzgar enerjisi de 2025’te eklenen 167 gigavatlık kapasite ile önceki yıla göre yüzde 47’lik bir artış sergilemekte. Bu gelişmelerle toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 1.300 gigavata ulaştı.

MEVCUT KAPASİTE GAZ FİYATLARINA ETKİSYOĞU

Geçen yıl devreye alınan güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi, yıllık tahmini 1046 teravatsaat elektrik üretimi gerçekleşiyor. Ember’in analizlerine göre, bu miktar, dünya genelinde gazdan üretilen elektriğin yedide birinden fazlasını karşılayabiliyor. Diğer bir ifadeyle, bu kapasite Katar’ın yıllık sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihracat hacminin yaklaşık 1,8 katı kadar elektrik üretimi sağlamaktadir. Mevcut piyasa fiyatlarıyla bu hacim, yıllık yaklaşık 138 milyar dolarlık gaz ithalat maliyetine denk geliyor.

GERİLİMİN SONUCU TASARRUF SAĞLADIK

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırıları ardından tırmanan gerilim, dünya genelinde kurulu rüzgar ve güneş enerjisi gücünün üretiminden yaklaşık 330 teravatsaatlik gazdan elde edilen elektriği ikame ederek 40 milyar dolardan fazla tasarruf sağladı.

ENERJİ GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ ÇÖZÜMLER SUNULUYOR

Ember Enerji Stratejisti Kingsmill Bond, gelişmelerle ilgili değerlendirmesinde, Orta Doğu’daki gerilimlerin ithal petrol ve gaza olan bağımlılığın risklerini iyice ortaya koyduğuna dikkat çekerek, “Güneş, rüzgar ve bataryalar, ithalatçı ülkelere daha ucuz, daha hızlı devreye alınabilen ve jeopolitik bağımlılıklar taşımayan gerçek bir enerji güvenliği yolu sunuyor.” ifadelerini kullandı. Ember Veri Analisti Leonard Heberer ise güneş enerjisindeki büyüme ölçeği ve hızının elektrik sektöründe tarihte benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirterek, “Rüzgar kapasitesindeki hızlanan artış ile birlikte bu teknolojiler, küresel elektrik arzının omurgası haline geliyor. Ölçek büyüdükçe enerji bağımsızlığını artıracak ve kırılgan fosil yakıt tedarik zincirlerine olan bağımlılığı azaltacak.” değerlendirmelerinde bulundu.