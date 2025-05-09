Dünyanın En Güçlü Denizaltıları

DENİZALTI FİLOSU SIRALAMASI AÇIKLANDI

Global Firepower, 2025 yılına ait denizaltı filosu sıralamasını duyurdu. Ülkelerin toplam denizaltı sayıları göz önüne alınarak hazırlanan listede Türkiye ilk 10’da yer alıyor. Listenin en üst sırasında, askeri gücüyle dikkat çeken ABD, Rusya ve Çin yer almakta.

DENİZALTI SAYILARIYLA ÜLKELERİ DEĞERLENDİRDİ

Dünya genelindeki askeri güçleri farklı kriterler çerçevesinde değerlendiren Global Firepower (GFP), bu sefer 2025 yılına ilişkin “Ülkelere Göre Denizaltı Filosu Gücü” verilerini paylaşmış durumda. Açıklanan liste, her ülkenin sahip olduğu toplam denizaltı sayısına göre bir sıralama sunuyor.