Dünyanın En Küçük Plajı: Gulpiyuri

PLAYA DE GULPIYURI’YE GENEL BAKIŞ

İspanya’nın kuzeyinde bulunan Playa de Gulpiyuri, dünyanın en küçük plajı olarak ün yapmış olsa da uluslararası alanda pek tanınmıyor. Bu plaj, yaz mevsiminde yerli turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bir mekan haline geliyor. Uzunluğu sadece 40 metre olan bu plaj, bir futbol sahasının yarısından bile kısa. Denizi görünmeyen sahil deneyimi sunmasıyla dikkat çekiyor. Asturias Prensliği’nde, sıradan bir sahil alanı yerine kireçtaşı kayalıkları arasında gizlenmiş bir konumda yer alıyor.

KENDİNE HAS DOĞAL GÜZELLİKLERİ

Playa de Gulpiyuri, aslında doğal bir obruk olarak oluşmuş. Atlantik Okyanusu’na bağlı olan Kantabria Denizi’nin aşındırması sonucu meydana gelen bu plaj, binlerce yıl süren doğal bir yaratım sürecinin sonucunu taşıyor. Deniz, kayalıkları delerek gizli yer altı tünelleri oluşturmuş. Bu tüneller, plajı Biskay Körfezi’ne bağlıyor. Bu yapı sayesinde, deniz suyu plaja süzülerek küçük dalgalar meydana getiriyor. Gelgit etkisi ile su seviyesi değişiyor ve yükseldiğinde yüzmek mümkün olabiliyor, ancak su seviyesi genellikle diz hizasında kalıyor.

KORUMA ALTINDA VE YILDA BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ

Genellikle soğuk olan Atlantik Okyanusu suyu, Playa de Gulpiyuri’nin sığ kısımlarında daha sıcak ve yumuşak bir deneyim sunuyor. Playa de Gulpiyuri, yalnızca ilginç bir doğa olayı değil, aynı zamanda Asturias hükümeti tarafından “Doğal Anıt” olarak tescillenerek koruma altına alındı. Bu plaj, aynı zamanda 345 kilometrelik zorlu sahil şeridinin en iyi plajları arasında sıkça yer alıyor. Küçük ve izole olmasına rağmen, ziyaret edenlerin bu doğal güzelliğe hayran kaldıkları belirtiliyor.